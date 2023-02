Tech-Aktien Das nächste große Ding

Für den Mischfonds Acatis Gané Value Event hat Rathausky bei Apple, Microsoft und Salesforce die stark gefallenen Kurse genutzt und Positionen aufgestockt oder wie im Fall von PayPal neu aufgebaut. Konjunkturelle Einflüsse seien längerfristig für die Aktienkurse nicht so entscheidend, meint er. Und da viele der Unternehmen auch keine Kredite benötigen, weil sie genug Geld in der Kasse haben, seien höhere Leitzinsen für sie kein Problem. Mit akzeptablen Bewertungen und Ausschüttungsrenditen aus Aktienrückkäufen und Dividenden zwischen drei und fünf Prozent locken Alphabet, Apple und Microsoft längst nicht mehr nur die auf Technologie spezialisierten Fondsmanager. Apple hat weltweit 1,8 Milliarden Geräte installiert, und wer in dem System steckt, wird nicht wechseln und viele Jahre zahlen. Für teilweise übertrieben hält Rathausky die Kursverluste bei kleineren Unternehmen. Wie nach der Dotcomkrise der 2000er-Jahre könnten finanzstärkere aufsteigen oder durch Zusammenschlüsse wachsen.