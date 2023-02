Technologie-Aktienfonds Lehren aus dem Neuen Markt: Nach dem Crash bleiben Chancen

Die Internetagentur Syzygy hatte Glück, dass sie es am 6. Oktober 2000 überhaupt noch an die Börse geschafft hat. Die Kurse waren damals schon gefallen, es war der letzte Börsengang am Neuen Markt. Die Folgejahre waren für das Unternehmen mit heutigen Standorten in Frankfurt, London, New York und Warschau turbulent. Man habe überlebt, weil man sich auf das Kerngeschäft und die Kunden konzentriert habe, heißt es aus dem Unternehmen.