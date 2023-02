Technologie-Aktienfonds Lehren aus dem Neuen Markt: Nach dem Crash bleiben Chancen

Auch Private-Equity-Investoren haben derzeit viel Geld in der Kasse und greifen deshalb ebenso wie in den Nullerjahren häufig bei den börsennotierten Unternehmen zu, die seit dem Börsencrash unter Druck geraten. Üblicherweise zahlen sie einen Aufschlag auf den aktuellen Börsenpreis und nehmen die Unternehmen später von der Börse. Solche Übernehmen lohnen sich dann auch für Fonds, die wie der Mandarine Europe Microcap in Nebenwerte investieren.