Seit Freitag ist bekannt, dass Tesla seinen Aktiensplit im Verhältnis von 3:1durchführen will. Der E-Autobauer will die zusätzlichen Aktien in Form einer Aktiendividende auszahlen. Bei einer Aktiendividende bekommen Anleger anstelle von Bargeld weitere Anteilsscheine. Wenn Tesla also einen 3:1-Split durchführen, bekommen Aktionäre für jede Tesla-Aktie in ihrem Depot eine Aktiendividende von zwei Aktien.