Teuerung auf Rekordkurs Diese Investments helfen wirklich gegen die Inflation

Neben Gold gilt auch Betongold als erstklassiger Inflationsschutz. Immobilien sollen der Teuerung besser standhalten als andere Anlageklassen. Gemessen am Preis für Wohneigentum stimmt das auch, jedenfalls im Durchschnitt. Das zeigt der Case-Shiller-Index. Er gibt die Preise von Einfamilienhäusern in den USA an – und lag in der Vergangenheit in Phasen, in denen es der US-Wirtschaft gut ging, stabil über der Inflationsrate.