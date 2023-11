Teuerung „Die Bekämpfung der Inflation droht langfristig zu scheitern“

WirtschaftsWoche: Herr Speck, der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich spürbar abgeschwächt, in der Eurozone binnen Jahresfrist von über 10 Prozent auf zuletzt 2,9 Prozent, in den USA auf 3,2 Prozent. Ist die Inflation besiegt? Haben die Notenbanken einen guten Job gemacht?

Dimitri Speck: Mit dem steilen Anheben der Leitzinsen haben sie die Inflation klar eingebremst. Das tiefere Problem liegt aber nicht in der aktuellen Situation, sondern in den Jahrzehnten davor, als die Verschuldung stetig ausgeweitet wurde. Anders, als einige Ökonomen glauben, ist eine Verschuldung in eigener Währung nicht unproblematisch.