Timeless Investing Dieses Fintech will das Trade Republic für NFTs werden

Timeless gibt für seine Sachwerte keine Renditeprognosen ab. Solch eine Angabe sei unseriös, so Karnath. Der Wert mancher Uhr beispielsweise steigert sich um zehn Prozent pro Jahr. Sicher ist das aber nicht. Timeless-Anleger müssen allerdings auf hohe Erträge hoffen, um die Gebühren wieder reinzuholen. Pauschal müssen sie eine Servicepauschale in Höhe von zwei Prozent pro Anteil zahlen – also einen Euro pro Anteil von 50 Euro. Mit dieser Servicepauschale macht Timeless Gewinn. Sie fällt auch an, wenn Anleger via Trading-Verfahren einen Sammlerstück-Anteil erwerben.