Top-Fondsmanager Peter Huber: „Flexibel bleiben und aktiv anlegen wird sich auch 2023 lohnen“

Wie reagieren Sie darauf in Ihrem Fonds?

Wir verteilen die Gelder auf verschiedene Anlagen. Aktien haben hierbei den größten Anteil. Etwa 20 Prozent halten wir flüssig in der Kasse und zehn Prozent in Xetra-Gold. Eine Bundesanleihe mit Laufzeit bis September und 2,7 Prozent Rendite sowie zweijährige US-Staatsanleihen habe ich auch im Depot, die bringen eine ordentliche Rendite ohne Zinsänderungsrisiko. Ansonsten sind wir bei Anleihen schon länger sehr zurückhaltend. Besonders erfolgreich waren wir im vergangenen Jahr mit dem Kauf inflationsgeschützter Anleihen bei gleichzeitigem Durations-Hedge – das brachte 13 Prozent Plus in einer Phase, in der viele andere Festverzinsliche hohe Verluste verbuchten. Flexibel bleiben und aktiv anlegen wird sich auch 2023 lohnen.