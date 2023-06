Trade Republic und Co. Warum sich Anleger auf ein Ende der Billig-Gebühren einstellen müssen

Nur: Damit dürfte bald Schluss sein. Nicht etwa, weil die Anbieter an der Gebührenschraube drehen, sondern weil die EU sich bevormundend einmischt. Die EU-Staaten und das Parlament haben beschlossen, das sogenannte „Payment for Order Flow“ ab sofort zu verbieten. Bei dieser Art des Aktienhandels leiten Broker die Order ihrer Kunden an größere Handelshäuser weiter, von denen sie dann im Gegenzug Geld erhalten.