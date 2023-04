Trotz demografischem Wandel So wurden Pflegeinvestments selbst zum Pflegefall

Dass das Betreiberrisiko geringer ausfällt als bei Pflegeheimen, liegt an der Struktur dieser Objekte: Grundsätzlich handelt es sich hier um Wohngebäude in die, in diesem Fall hilfebedürftige, Menschen zur Miete einziehen. Diese (Unter)-Wohnraummietverträge sind insolvenzgeschützt gestaltet. Das grenzt ein klassisches Betreiberrisiko deutlich ein. In den meisten Bundesländern dürfen maximal zwölf Bewohner in einer Pflege-WG leben, pro Gebäude sind maximal zwei Pflege-WGs zulässig. Das ermöglicht eine individuellere Betreuung, schafft mehr Freude an der Arbeit für das Pflegepersonal und eine persönlichere Atmosphäre als es im stationären Pflegeheim üblich ist.