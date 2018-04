Trotz der anhaltenden Minizinsen auf Erspartes werden die Deutschen immer reicher. Das Geldvermögen der privaten Haushalte nahm im vierten Quartal 2017 im Vergleich zum dritten Jahresviertel um 1,4 Prozent auf den neuen Rekordwert von 5,857 Billionen Euro zu, wie die Bundesbank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Zwar bevorzugten die Deutschen den Daten zufolge weiterhin liquide und risikoarme Anlagen, wenn sie Geld auf die hohe Kante legen. Das Engagement in Aktien und Investmentfonds nahm dennoch erneut zu. Bei ihren Berechnungen berücksichtigt die Bundesbank neben Bargeld, Bankeinlagen und Wertpapieren auch Ansprüche gegenüber Versicherungen. Wie sich das Geldvermögen verteilt, geht aus den Daten nicht hervor.