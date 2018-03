Trotz Preiseinbruch: Historische Kaufchance für Gold!

Doch ausgerechnet am Freitag, also unmittelbar vor dem Treffen der Finanzminister der europäischen Enteignungs-Union, haben gewaltige Verkaufsorder den Goldpreis an der New Yorker Terminbörse Comex in die Knie gezwungen. Direkt zum Handelsstart drückten Verkaufskontrakte über insgesamt 100 Tonnen Gold den Goldpreis an die technische Unterstützung bei 1540 Dollar je Feinunze. Die an dieser Marke zahlreich platzierten Stoppkurse wurden dann etwa zwei Stunden später ausgelöst durch eine zweite virtuelle Verkaufswelle über 300 Tonnen Gold im rechnerischen Gegenwert von 15 Milliarden Dollar. Um an der Comex diese Goldmenge virtuell zu bewegen, genügen bereits 750 Millionen Dollar, die als Sicherheit hinterlegt werden müssen. Das schaffte jede Investmentbank problemlos, allen voran Goldman Sachs. Deren Analysten hatten schon vor Monaten begonnen, das Ende der Goldhausse öffentlichkeitswirksam vorauszusagen. Zuletzt riet die Bank ihren Kunden, auf fallende Preise zu spekulieren. Mit Erfolg, wie sich zeigt. Insgesamt wurden am Freitag in New York 368.000 Futures-Kontrakte gehandelt, fast doppelt soviel wie im bisherigen Jahresdurchschnitt. Auf dem Papier wechselten 1140 Tonnen Gold den Besitzer. Für Verunsicherung war gesorgt, der Abverkauf setze sich am Montag weiter fort bis runter auf 1340 Dollar.