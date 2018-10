Schwieriger ist vielleicht noch die Einschätzung von zwei Entwicklungen, die die langfristigen Gewinnpotentiale der Banken maßgeblich bestimmen. Erstens: Die Finanzbranche befindet sich in einer Umwälzung. „FinTechs” greifen die etablierten Banken auf nahezu allen Geschäftsfeldern an und stellen traditionelle Banken, wie wir sie kennen, zur Disposition. Bill Gates formulierte diese Disruption vorausschauend bereits 1994 eindrücklich mit den Worten: „Banking is necessary, banks are not“.