Trump Tower Trumps Hochhaus wird zum Luxus-Ladenhüter

Lange vorbei sind die Tage, als das Wahrzeichen von New York Berühmtheiten wie Michael Jackson, Johnny Carson und Steven Spielberg anlockte. Heutzutage ist es eher für ein während Trumps Wahlkampagne erfolgtes Treffen mit einem russischen Anwalt bekannt, das in Robert Muellers Russland-Bericht dokumentiert wurde.



Im kommerziellen Teil des Gebäudes ist es seit Monaten schwierig, Mieter für etwa 3902 Quadratmeter Bürofläche zu finden, obwohl die ausgewiesenen Mieten erheblich unter dem Durchschnitt der Region liegen, wie Listen und Daten von Immobilienmaklern belegen.



Die Auslastung des Trump Tower ist in den letzten sieben Jahren von 99 Prozent auf 83 Prozent gesunken, womit das Hochhaus eine etwa doppelt so hohe Leerstandsquote wie der Durchschnitt in Manhattan hat.