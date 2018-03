Türkei: Wahlsieg der AKP beflügelt Märkte

Experten rechnen aber mit einem eher kurzfristigen Effekt. „Die Rückkehr zur Einparteienregierung könnte in nächster Zeit eine deutliche Kursrally an den Märkten auslösen, weil so in Kürze ein funktionsfähiger Wirtschaftsplan und Staatshaushalt vorgelegt werden könnten“, schreibt Tathagata Ghose, Analyst bei der Commerzbank in einem Kommentar. Mittelfristig dürften jedoch wieder Sorgen um den allgemeinen Mangel an rechtsstaatlichen Kontrollmechanismen in der Türkei aufkommen.