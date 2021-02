Twitter-Chef startet Bitcoin-Fonds „Unser Engagement geht weit über die Bitcoin-Spekulation hinaus“

Wie ein Krypto-Fonds funktioniert, was er fördern und bewegen kann, zeigt unter anderem das Beispiel des Berliner Unternehmens Greenfield One. Der von Sebastian Blum und Jascha Samadi 2018 gegründete Wagniskapitalgeber investiert in vielversprechende Geschäftsmodelle rund um die Blockchain, also die dezentrale Datenbank, eine Kette an Blöcken, in der auch Bitcoin-Transaktionen gespeichert werden.