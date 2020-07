Tyler und Cameron Winklevoss Mit Zuckerbergs Geld wurden sie die ersten Bitcoin-Milliardäre

Mit Zuckerbergs Millionen in der Tasche schicken sie sich als Risikokapitalgeber an und wollen – nachdem sie mit eigenen Ideen gescheitert waren – die florierende Start-up-Landschaft aufmischen. Doch als Rivalen Zuckerbergs sind sie in der Tech-Welt des Silicon Valley geächtet. Niemand will sich mit Facebook anlegen und mit ihnen Geschäfte machen.