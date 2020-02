Zudem ist Äquivalenz nicht gleichbedeutend mit einem Binnenmarktzugang. Retailkunden sind damit nicht zu erreichen. Einlagen- und Fondsgeschäfte sind nicht möglich. Ein Fondsmanager, der von London aus zum Beispiel einen Fonds in Luxemburg verwaltet, ist nach der Übergangsfrist auf einen Fondsmanager in der EU angewiesen. Finanzdienstleister müssen also dringend ihre Geschäftsmodelle ändern und EU-Manager einführen. Auch Schweizer Marktteilnehmer, die ein ernsthaftes Geschäftsinteresse am EU-Wirtschaftsraum haben, ließen trotz Äquivalenz in Deutschland volllizensierte Unternehmen gründen.



Die großen Player der bisher in London ansässigen Finanzbranche haben dies verstanden und längst reagiert. Sie machen allerdings nur zwei Drittel des Marktes aus. Das restliche Drittel wird von kleineren Fondsgesellschaften bestritten, bei denen auch europäische und deutsche Kunden gerne mal einen Sparplan als Altersvorsorge eingerichtet haben. Bisher sehen diese keine Notwendigkeit, sich auf einen harten Brexit oder sanftere Äquivalenzprinzipien einzustellen.