Frankfurt am Main, die Stadt der Banker, wandelt sich gerade enorm: In den Hochhäusern wird mit einer Rumpfmannschaft gearbeitet, die Anzugträger sind fast vollständig aus dem Straßenbild verschwunden. Dafür sind die Parks voll mit Familien, Joggern und Fahrradfahrern, was in merkwürdigem Kontrast zu den anhaltenden schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft steht. Anleger von Aktien und Fonds sind jetzt verunsichert, denn die derzeit volatilen Märkte führen zu Wertschwankungen der Fondsanteile, vor allem dann, wenn Wertpapiere wie Aktien mit im Portfolio sind. Bei vielen Anlegern kommt nun Panik auf: Was wird aus den Fonds, aus meiner Altersabsicherung, meiner Immobilie?