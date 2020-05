Auch die Financial Intelligence Unit (FIU), die Zentralstelle ist für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über ungewöhnliche oder verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten, warnt davor, dass in der aktuellen COVID-19-Pandemie Kriminelle vermehrt die Unsicherheit bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen für betrügerische Zwecke ausnutzen. Dazu gehören etwa vorgetäuschte Angebote für Schutzmasken und andere medizinische Produkte und fingierte Spendenaufrufe im Zusammenhang mit angeblichen Hilfsaktionen. Manche versuchen auch, sensible Informationen für spätere Delikte zu sammeln, indem sie zum Beispiel telefonisch oder per E-Mail persönliche Daten zur angeblichen Bearbeitung oder Gewährung finanzieller Soforthilfe abfragen. Mit diesen Daten können sie Zahlungen umleiten, mit fremden Kreditkarten auf Einkaufstour gehen oder die Identitäten auch an andere Kriminelle verkaufen.