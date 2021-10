Überweisung zurückholen So buchen Sie eine falsche Bankzahlung zurück

Mit ein bisschen Glück, kommen Sie auch bei einem Betrugsverdacht zurück an ihr überwiesenes Geld. Bei zahlreichen unseriösen Onlineshops muss der Kunde mit Vorkasse bezahlen. Da nur wenige Tage die Möglichkeit besteht, die Überweisung zurückzuholen, halten die Betrüger die Kunden oft gezielt hin. Fakeshop-Besitzer eröffnen die Konten auf den Namen eines Dritten, sodass der Name der Polizei oft nichts bringt. Sobald klar ist, dass Sie in einem Fakeshop gekauft haben, sollten Sie eine Strafanzeige bei der Polizei stellen. Anschließend kontaktieren Sie Ihre Bank und veranlassen einen Überweisungsrückruf wegen Betrugsverdachts gegen eine Gebühr. Manchmal bekommen Sie das Geld dann von der gegnerischen Bank zurück. Oft werden in so einem Betrugsfall die Compliance-Abteilungen oder die Geldwäschebeauftragten der Banken informiert. Diese prüfen und sperren das Konto, sodass keine weiteren Kunden geschädigt werden können.