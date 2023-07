Uhren als Investment „Bei Rolex können Sie jetzt kaufen“

Welche Marke empfehlen Sie Anlegern, die auf Wertsteigerung hoffen?

Bekommt man beim Juwelier seines Vertrauens eine Uhr von AP, Patek oder Rolex zum Listenpreis, kann man in 99 Prozent der Fälle mit einem dicken Wertgewinn rechnen. Auch am Zweitmarkt sind die Uhren der großen, familiengeführten Unternehmen besonders vielversprechend. Rolex, Patek und AP haben den Run auf den Zweitmarkt maßgeblich angeführt. Wer in Uhren investieren will, braucht aber einen langen Atem. Will man kurzfristig Geld verdienen, ist man am Aktienmarkt besser aufgehoben. Bei Uhren ist ein Teil der Rendite das Lächeln, das man trägt, wenn man sie anschaut.



