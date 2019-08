Umfirmierung und Übernahme: Weltsparen wird globaler

Was vielen der deutschen Sparer aber kaum bekannt ist: Hinter Weltsparen steht das Berliner Start-up Raisin, das diesen Service längst auch in Spanien, Frankreich, Großbritannien, und den Niederlanden anbietet. Und dort kennen Kunden nur die internationale Marke Raisin, die Kurzform für: Raise your Interest, also „Erhöhe deinen Zins“. Lediglich in Österreich investieren Kunden ihr Geld auch über die Seite Weltsparen.at.