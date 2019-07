Umfrage Die Deutschen verlieren ihre Kauflaune

Angesichts der konjunkturellen Lage ist das indes wenig verwunderlich. So haben in letzter Zeit große Unternehmen unterschiedlicher Branchen markante Stellenkürzungen angekündigt. Bayer (12.000 Stellen), Ford (ebenfalls 12.000 Stellen) und die Deutsche Bank (18.000 Stellen) sind nur einige Beispiele. Hinzu kommt, dass mehrere Branchen vermehrt auf das Mittel der Kurzarbeit zurückgreifen. „Wenn große Unternehmen aus verschiedenen Branchen Stellenkürzungen ankündigen, erscheint das in der Wahrnehmung vieler Konsumenten dramatischer, als es in Wirklichkeit ist“, erklärt Studienautor des IW Hubertus Bardt.