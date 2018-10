(Un)geliebtes Kleingeld Wo Sie ohne draufzuzahlen Ihre Münzen loswerden

Und so ergeben sich an Ladentheken oft Tauschgeschäfte. „Ich kann Ihnen noch 27 Cent geben“, sagen Kunden dann gerne. Und die Verkäufer nicken zustimmend. So bekommt man beim Einkauf Münzen los, ohne sie nach Hause zu tragen. Wer gar nicht weiß, wohin mit dem Kleingeld, kann es auch mit Trinkgeld versuchen. Aber Achtung bei der Summe. In Rheinland-Pfalz hat ein betrunkener Fahrgast mal für Ärger gesorgt – weil er dem Taxifahrer drei Cent angeboten hat. Der Fahrer warf die Münzen aus dem Auto. Am Ende rückte die Polizei an.