Unstoppable Finance Wie die Finanzaufsicht den neuesten Krypto-Hype auszubremsen droht

Das Problem: Die Wallet – also die digitale Geldbörse – mit den Namen Ultimate ist in Deutschland nur in einer Light-Version erhältlich. Nutzer können zwar Token-Preise in Echtzeit überprüfen und ihre eigenen Coins verwalten. Sie können aber über die App nicht handeln, obwohl das eine der Kernfunktionen sein soll. Die App startet also nach dem Prinzip: Nur gucken, nicht anfassen.