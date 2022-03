Uran Der Ukrainekrieg treibt die Kurse von Uran-Aktien

Die USA und andere westliche Staaten sind aktuell noch von russischen Uran-Lieferungen abhängig. Zwar werden in Russland nur etwa sechs Prozent des weltweiten Urans produziert. Rosatom ist aber der drittgrößte Uranproduzent und hat etwa Uranium One aufgekauft, das über Uranbergwerke in den USA und Kanada verfügt. 2020 stammten 16,5 Prozent der Uran-Importe der USA aus Russland.