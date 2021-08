Urteil in der Türkei Mehmet Göker: Vertriebsguru droht womöglich der Knast

Jetzt aber könnte Göker womöglich doch noch eine Haftstrafe drohen – in der Türkei. Anfang Juli soll Mehmet Göker in der Türkei im Zusammenhang mit betrügerischen Immobiliendeals zulasten seiner Gläubiger zu einer Haftstrafe von fünf Jahren, nebst einer saftigen Geldstrafe verurteilt worden sein. Vom Verdacht einer Urkundenfälschung wurde er freigesprochen. So steht es in einem – noch nicht rechtskräftigen – Urteil eines Gerichts in der türkischen Stadt Söke, an der Ägäisküste, das der WirtschaftsWoche vorliegt (Aktenzeichen: 2020/238 Esas).