US-Gläubiger: Russische Investoren stoßen US-Staatsanleihen ab

Über die Hintergründe des Abverkaufs an US-Papieren wurde nichts öffentlich bekannt. Möglich wäre eine Diversifizierung in andere Währungen wie dem Euro. Auch eine Umschichtung in Gold weg vom US-Dollar bedingt durch die immer umfangreicheren US-Sanktionen gegenüber Russland wäre möglich, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Entgegen der Position des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der sich am Montag in Helsinki zu einem Gipfel mit Präsident Putin traf, hatte der US-Kongress eine weitere Intensivierung der US-Sanktionen gegen das flächenmäßig größte Land der Erde vorangetrieben. Nach Monaten der Verzögerung musste die US-Administration unter Trump im März dieses Jahres schließlich ein Paket an Maßnahmen gegenüber russischen Personen sowie Organisationen umsetzen. Diese beinhalteten ein Einreiseverbot sowie ein Einfrieren der Vermögen der betroffenen Personen und Organisationen in den USA.