US-Notenbank Fed-Chef will bei Zinserhöhung geduldig bleiben – kein Grund zur Eile

Trotz des Booms am US-Jobmarkt sieht Fed-Chef Jerome Powell keinen Grund zur Eile auf dem Weg zu höheren Zinsen. Die Notenbank könne angesichts des relativ gedämpften Preisauftriebs geduldig bleiben, sagte er am Donnerstag vor dem Economic Club of Washington. Er erwarte für 2019 eine Inflationsrate von rund zwei Prozent, sie liege damit im Zielbereich der Fed. Die jüngsten Prognosen der Währungshüter, die im Mittel zwei Zinsschritte für 2019 vorsehen, seien kein „Plan“ der Fed.