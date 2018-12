US-Notenbank Fed erhöht Leitzins ein weiteres Mal

Es ist die vierte Zinserhöhung in diesem Jahr, so viele wie seit 2006 nicht mehr. Während die Europäische Zentralbank ihren Leitzins noch über den Sommer 2019 hinaus bei null Prozent halten will, hat die Fed binnen drei Jahren den Zins bereits neun Mal angehoben. Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sagt: „Anders als die Europäische Zentralbank hat die Fed im nächsten Abschwung wieder einen nennenswerten Spielraum in der Zinspolitik.“