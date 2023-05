US-Schuldenstreit Das würde ein Staatsbankrott der USA für die Märkte bedeuten

Wie stark allein die hypothetische Möglichkeit eines Zahlungsausfall den Märkten zusetzen kann, zeigte sich beim Haushaltsstreit im Jahr 2011. Erst kurz vorm Stichtag hatten sich Demokraten und Republikaner darauf geeinigt, die Schuldengrenze anzuheben. Der breit gefasste US-Index S&P 500 verlor in der Zeit von Ende Juli bis Mitte April 18 Prozent an Wert. Die Unsicherheit traf auch deutsche Anleger: Der Leitindex Dax sackte damals bis Mitte September in der Spitze um gut 30 Prozent ab.