US-Staatsanleihen Der heisse Tipp vom Bond-King – und was passiert, wenn Anleger ihm folgen

Wir zahlten für einen Nennwert von 10.000 Dollar aktuell 9891 Dollar. Dazu kämen noch Stückzinsen auf den Nominalbetrag von 0,271 Prozent, also 27,10 Dollar. Macht zusammen 9918,10 Dollar. Da wir Euroanleger sind, müssen wir zum aktuellen Wechselkurs von 1,09818 Dollar umrechnen und kämen auf 9031,40 Euro. Obendrauf Gebühren unseres Brokers Comdirect: 4,90 Euro Grundentgelt, 22,58 Euro Orderprovision (0,25 Prozent vom Ordervolumen), und weil wir an der Börse Stuttgart kaufen möchten, noch 2,50 Euro Börsenplatzentgelt. Unser Einstand in die Welt der Bond-Könige machte in Summe also 9061,38 Euro.