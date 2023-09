Verfassungsbeschwerde gegen Leoni „Ich verstehe die Enttäuschung. Aber wir waren so gut wie pleite“

Der Nürnberger Autozulieferkonzern befand sich zu Jahresbeginn in einer besonders prekären Situation. Die mit den Banken längst beschlossene Refinanzierung der Schulden über 1,5 Milliarden Euro platzte Ende Dezember, als der unterschriebene Verkauf der Kabelsparte an die thailändische Stark-Gruppe überraschend scheiterte. Der Verkauf hätte 500 Millionen Euro in Leonis klamme Kasse spülen sollen, wovon 430 Millionen Euro an die Banken geflossen wären.