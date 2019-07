Vergleich Baufinanzierung Mit Bausparvertrag billiger: Die günstigsten Kombi-Darlehen

Apropos Zinsen: „Ein wichtiger Vorteil eines Kombi-Darlehens ist die relativ lange Zinssicherheit“, sagt die Interhyp-Vorständin. „Ein weiterer Vorteil ist, dass jederzeit Sonderzahlungen eingebracht werden können, und zwar in der Sparphase als Sondersparzahlung und in der Tilgungsphase als normale Sondertilgung.“ Dabei seien bis zu 100 Prozent Sondertilgung möglich, so dass die Restschuld auch auf einen Schlag beglichen werden kann. Damit biete ein solches Darlehen sehr viel Flexibilität, auch im Vergleich zu einem Volltilger-Darlehen, bei dem nur in Ausnahmefällen Sondertilgungen möglich seien, so Mohr.