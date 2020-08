Vergleich flexible Festgeldkonten Festgeld-Ranking: Guter Festzins, trotzdem verfügbar

Nach Abzug der Inflation verlieren die Deutschen sogar Geld. Die Teuerungsrate lag in Deutschland im zweiten Quartal 2020 mit 0,76 Prozent zwar auf sehr niedrigem Niveau, in Kombination mit den niedrigen Zinsen führte sie aber trotzdem zu einem negativen Realzins für Sparer: Im zweiten Quartal 2020 verloren ihre Spareinlagen 3,9 Milliarden Euro an Wert, pro Kopf sind das 46 Euro. Im gesamten ersten Halbjahr 2020 beläuft sich der Wertverlust durch den negativen Realzins sogar auf 12,9 Milliarden Euro. Zu diesen Ergebnissen kommt der quartalsweise erscheinende Comdirect Realzins-Radar, der gemeinsam mit Barkow Consulting ermittelt wird.