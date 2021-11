Vergleich kontaktloser Bezahlmethoden Sechs Möglichkeiten, kontaktlos und mobil zu bezahlen

Ähnliche sieht es bei Samsung Pay aus, denn auch bei dieser Bezahlmethode entstehen keine Zusatzkosten und auch hier benötigt man ein entsprechendes Samsung-Gerät oder zumindest ein Samsung-Konto. In jedem Fall muss das Gerät mindestens über das Betriebssystem Android 8 verfügen. Eine weitere Voraussetzung ist ein Bankkonto, welches eine deutsche IBAN ausgibt und sowohl die technischen als auch administrativen Anforderungen erfüllt. Neben der Bezahlmöglichkeit bietet Samsung in der App auch Splitpay und den Pay Planner an. Mit Splitpay ist eine Ratenzahlung möglich und das auch spontan. Wenn man also an der Kasse steht, kann man sich noch vor oder sogar nach dem Kauf noch für eine Ratenzahlung entscheiden. Für eine Übersicht der Kosten ist der Pay Planner in der App vorhanden. Die Übersicht kann als Monatsansicht oder auch mit Diagrammen angezeigt werden. Zu den Partnern gehören die Solarisbank und VISA. Dadurch kann mit Samsung Pay überall dort bezahlt werden, wo VISA-Karten- und NFC-Zahlung möglich ist.