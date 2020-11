Verkaufstrainer Dirk Kreuter „Es ist kein Geld-, sondern ein Ideenproblem“

Tipp 4: Das richtige Umfeld

Das hat viel mit der eigenen Einstellung zu tun. Krisen sind oftmals Wahrnehmungskrisen. Wie kann man eine Krise so wahrnehmen, dass man die Chancen sieht? Dazu hilft oft das richtige Umfeld, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die auch mehr in Chancen denken, als in Problemen.