Die BaFin weist in ihrer Studie jedoch auch auf die Kehrseite hin: Algorithmen könnten eine Systemrelevanz erhalten, die sich auf Basis der bisherigen, an Kennziffern der Institute orientierten, klassischen aufsichtsrechtlichen Vorgehensweise nicht erkennen lässt. Mögliche Risiken für das Finanzsystem könnten so also unerkannt bleiben. Denn was ist, wenn diverse Algorithmen alle einem gleichen Muster folgen, verteilt in verschiedenen Instituten und Plattformen im Einsatz sind, und gleichgerichtete Entscheidungen vollziehen?



Eine solche Konstellation könnte Finanzmärkte destabilisieren und aufgrund einer „eigenen“ Künstlichen Intelligenz des Algorithmus auch nicht sofort in den Wirkungsmechanismen durchschaut werden. In Kombination mit einem wachsenden Anteil an ETF (Exchange Traded Funds), die ebenfalls automatisiert einen bestimmten Basiswert verfolgen und inzwischen, je nach Quelle, einen geschätzten Marktanteil von weltweit bis zu 20 Prozent haben, könnte ein KI-Algorithmus sehr schnell systemrelevant werden.