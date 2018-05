Verkehrte (Finanz-)Welt: Das kapitale Dilemma der Wachstumsfinanzierung

Dank der Einbindung langfristig orientierter Risikokapitalgeber konnten jährlich signifikante Beträge in die Entwicklung eigener Produkte und Prozesse der BRAIN AG investiert werden – bis hin zum Börsengang im Jahr 2016. Das war jedoch nur mit viel Mühe und Überzeugungsarbeit möglich. Denn hierzulande fehlt es schlichtweg an Venture Capital und einer echten Wagniskultur. Während im Silicon Valley im Falle überzeugender Ideen schnell einmal zweistellige Millionenbeträge in Start-ups gesteckt werden, müssen deutsche Innovatoren selbst um Bruchteile dessen kämpfen. Sicherlich hat das Niedrigzinsumfeld in Ermangelung an Alternativen hier die Entwicklung des Segments beschleunigt. Risikoinvestments sind aber nach wie vor ein äußerst zartes Pflänzchen.