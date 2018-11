Es stellt sich jedoch die Frage, ob das Verlustrisiko am Aktienmarkt von dieser Anlegergruppe überhaupt richtig eingeschätzt wird. Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Anlagehorizont, also die Dauer, die ein Anleger bereit ist, einen bestimmten Kapitalbetrag in Aktien zu investieren. So gab es in den vergangenen 50 Jahren keinen einzigen Fall, in dem die durchschnittliche Rendite des Dax bei einem Anlagezeitraum von 15 oder mehr Jahren im negativen Bereich lag. Reduziert man den Anlagezeitraum auf zehn Jahre, waren lediglich bei einem Einstieg zum Ende der Jahre 1999 und 2000 negative Renditen zu verzeichnen – also bei Einstieg auf der Höhe des Dotcom-Hype und Ausstieg inmitten der Folgen der globalen Finanzkrise von 2008.