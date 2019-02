Am 6. Dezember 2017 etwa wurde die Frontier Communications neu in den S&P Small Cap 600 aufgenommen. In den zwei Wochen davor war der Aktienkurs um 24 Prozent gestiegen. Drei Wochen nach der Indexanpassung sank der Kurs wieder um 23 Prozent. Die Frontier Communications ersetzte damals die Contango Oil & Gas, die ihrerseits aus dem Index flog. Hier war die Bewegung rund um die Indexanpassung noch dramatischer. In den vier Wochen vor der Anpassung fiel der Kurs um 42 Prozent. Gleich nach der Anpassung erholte sich der Kurs und stieg in den darauffolgenden Wochen sogar um 84 Prozent an. Investoren, die also genau rund um den 6. Dezember ihr Portfolio anpassen und Contango Oil & Gas verkaufen und dagegen die Frontier Communications kaufen mussten, erhielten in beiden Fällen einen vergleichsweise ungünstigen Preis.