Verkehrte (Finanz-)Welt: Die Finanzwelt muss die Sinnfrage stellen

In den vergangenen Monaten wurde der Ruf am Kapitalmarkt stetig lauter, wonach Unternehmen stärker gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollten. So sorgte beispielsweise Blackrock-CEO Larry Fink im Januar in seinem jährlichen Schreiben an die Vorstände der Unternehmen, in denen Black Rock investiert ist, für Schlagzeilen. Seine Forderung: Firmen sollten „all ihren Stakeholdern nutzen“, also „Aktionären, Mitarbeitern und den Gesellschaften, in denen sie tätig sind.“ Die Gesellschaft verlange, dass sowohl öffentliche als auch private Unternehmen einem gesellschaftlichen Sinn dienen.