Eine hohe Gewichtung dividendenzahlender Aktien reduziert die Anzahl verschiedener Aktienanlagen, was die Diversifikation (Risikostreuung) des Portfolios verschlechtert. Beispielsweise berücksichtigt eine dividendenfokussierte Anlagestrategie tendenziell nicht in adäquater Weise Unternehmen, die ihre Gewinne für Aktienrückkaufprogramme verwenden – was besonders bei US-amerikanischen Unternehmen der Fall ist. Gleiches gilt für wachstumsorientierte Unternehmen (sog. Growth Stocks), die ihre Gewinne zu großen Teilen thesaurieren.