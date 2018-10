In Unternehmensberichten werden die ESG-bezogenen Daten meist als „nicht-finanzielle Berichterstattung“ bezeichnet. Dabei machen die vorgenannten Beispiele deutlich, wie immens die finanziellen Auswirkungen dieser - auf den ersten Blick - nicht-finanziellen Faktoren sein können. So spiegelt sich gutes Nachhaltigkeitsmanagement letztendlich im Aktienkurs beziehungsweise bei Anleihen in der Risikoprämie wider. Entsprechend ist die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in einer zeitgemäßen und professionellen Unternehmensführung heutzutage unverzichtbar. Und auch Investoren sowie Privatanleger sollten das Thema Nachhaltigkeit in ihre Investitionsentscheidungen einbeziehen. ESG ist endlich in der Finanzwelt angekommen. Und das ist auch gut so.