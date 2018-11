Wie in der Abbildung zu erkennen ist, sind bei kurzer Haltedauer Verluste am Aktienmarkt recht wahrscheinlich: Bei einer Anlage für ein Jahr liegt die Verlustwahrscheinlichkeit in der Größenordnung von 35 bis 45 Prozent. Zudem nimmt bei hoch bewerteten Aktien (USA) die Verlustwahrscheinlichkeit bei Anlagezeiträumen bis zu zehn Jahren langsamer ab als im Fall einer durchschnittlichen oder günstigen Bewertung. Grund hierfür ist die niedrigere Renditeerwartung, durch welche Rückschläge am Aktienmarkt in geringerem Umfang absorbiert werden.