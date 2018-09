Der innovative Finanzierungskanal ICO benötigt noch einige weitere Schritte, um für den breiteren Kapitalmarkt ein sinnvolles und regulatorisch nachvollziehbares Instrument zu werden. Unterschiedliche Länder (neben kleineren Jurisdiktionen wie Malta und Gibraltar zum Beispiel auch so wesentliche Finanzzentren wie die Schweiz) haben in den vergangenen Monaten bereits Anstrengungen unternommen, ein klareres Regulierungsumfeld zu schaffen. Für Deutschland steht dies noch aus. Es wäre sinnvoll, eine höhere Transparenz in der Berichterstattung von Emittenten einzufordern und Marktstandards zu etablieren, die einen verlässlichen Rahmen für die Nutzung von Kryptowährungen in der klassischen Vermögensanlage bilden könnten. Das würde die Integration dieses Instruments in die bestehenden Strukturen der Vermögensberatung und -verwaltung deutlich erleichtern.