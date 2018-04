Verkehrte (Finanz-)Welt: Investments stehen Kopf

Wem der Fixzins zu niedrig erscheint, der kann den Kupon ohne Probleme beliebig hebeln. In diesem Fall wird nicht nur einfach ein variabler Zinssatz vom Fixzins abgezogen, sondern gleich ein Vielfaches davon. Normalerweise enthalten diese Arten von Anleihen Zinsuntergrenzen und Zinsobergrenzen. Verkauft der Investor dann auch noch Kündigungsrechte an die Bank, erhöht sich der Fixkupon zusätzlich. Letzteres wird allerdings nicht mehr überall Kleinanlegern angeboten, da es beispielsweise in Österreich in der Vergangenheit Gerichtsurteile gab, die eine Abtretung von Kündigungsrechten auf Kleinanlegerprodukte für wirkungslos erklärten.