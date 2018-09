Nach einem fast zehnjährigen Bullenmarkt in den weltweiten Aktienmärkten mit einer Vervierfachung der Indizes von ihren Tiefständen aus dem Jahr 2009, befindet sich ein Teilsegment des Investmentbankings erstaunlicherweise weiterhin auf der Intensivstation: der Aktienhandel und das damit verbundene Aktien-Research. Hier hat die Finanzkrise bis heute nicht aufgehört. Nirgends sonst hat sich die ominöse Prognose des einstigen Deutsche-Bank-Vorstands Ulrich Cartellieri so sehr bewahrheitet, der schon in den Neunzigern warnte: die Banken seien „die neue Stahlindustrie“. Doch diese Entwicklung könnte die Aktienmärkte in Schieflage bringen.