Verkehrte (Finanz-)Welt: Mensch oder Maschine – wer geht besser mit Geld um?

Roland Ullrich, CFA, ist Mitglied der CFA Society Germany und arbeitet seit 2010 als freiberuflicher Managementberater. Ein über viele Jahre angeeignetes Wissen in Psychologie und Neurowissenschaften hat er mit seiner langjährigen Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten verbunden. Er gilt heute als führender Neurofinance Experte und hält regelmäßig Vorträge und Seminare zu diesem Thema. Zuvor war der studierte Volkswirt 20 Jahre lang bei internationalen Banken in Frankfurt, London und New York tätig. Bis 2010 verantwortete er das globale Aktiengeschäft einer in Frankfurt ansässigen Großbank. Er verfügt über Ausbildungen als systemischer Berater und Coach, er ist Kommunikationstrainer und zertifizierter Persönlichkeits- und Kompetenztrainer (MSA®, KODE®).